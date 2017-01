23 marzo 2015 Stefano De Martino ad Avanti un altro confonde "Star Trek" con "Star Wars" Il ballerino napoletano ospite di Gerry Scotti è stato battuto in finale dal vincitore di Sanremo giovani Giovanni Caccamo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:08 - Stefano De Martino concorrente vip ad "Avanti un altro". Il ballerino ha partecipato al quiz di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, domenica 22 marzo. Senza Belen, il ballerino napoletano è apparso rilassato. Ha giocato ed è arrivato alla finale, dove ha però perso il faccia a faccia con il vincitore di Sanremo giovani Giovanni Caccamo perché ha confuso "Star Trek" con "Star Wars".

Una settimana dopo essere stato ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te insieme alla moglie Belen Rodriguez, Stefano De Martino è riapparso in tv, stavolta da solo. E in sette giorni di cose ne sono cambiate eccome, visto che l'ex ballerino di "Amici" è stato al centro della cronaca rosa per la presunta crisi matrimoniale con la showgirl argentina. Lui va a vivere in albergo, lei pizzicata nello stesso ristorante dove cena l'ex Borriello, poi il declassamento a litigio davanti al tapiro consegnato ai due da Striscia, infine l'allarme rientrato, con De Martino che torna sotto il tetto coniugale. Un tourbillon di eventi e rumors che però non sembrano aver scalfito il giovane ballerino che scherzando con Scotti ha detto "ci si abitua a tutto e a niente", con il conduttore che ha sdrammatizzato: "Del tuo matrimonio ne sappiamo più noi che tu".



Chiusa la parentesi sulla vita privata, Stefano, accolto dal pubblico in studio con un'ovazione, ha risposto alle domande del gioco, arrivando sino al duello con Giovanni Caccamo e con la possibilità di vincere 215 mila euro. Chance sfumata perché De Martino, che aveva la possibilità di non rispondere, ha scelto di tentare il tutto per tutto, ma ha confuso Star Trek con Star Wars ed è stato eliminato.



De Martino ha però voluto ringraziare Gerry Scotti per l'esperienza e sul suo profilo Instagram ha postato un lungo messaggio: "Volevo ringraziare Gerry Scotti per avermi accolto in modo così gentile e caloroso in questa puntata di "Avanti un altro" – ha scritto - Mi capita spesso che alcune persone mi chiedano come siano in realtà i personaggi che ho conosciuto nel mondo dello spettacolo, ecco per descrivere Gerry si potrebbero elencare mille cose come la familiarità della sua voce o il suo immenso talento, ma credo che il suo essere si racchiuda in una sola frase: La semplicità è la forma della vera grandezza".