"Avanti un altro", doppia conduzione Gerry Scotti-Paolo Bonolis

09:59 - Ad "Avanti un Altro" torna la strana coppia: da domenica 12 aprile, alle 18.30, Paolo Bonolis e Gerry Scotti condividono la conduzione del preserale di Canale 5. Diversi in tutto e per tutto, come Walter Matthau e Jack Lemmon, protagonisti della commedia di Neil Simon, i due mattatori della tv saranno alla guida del game show più varietà della tv per 16 puntate.

Nato nel 2011, “Avanti un Altro” è un format tutto italiano, ideato da Paolo Bonolis. Senza modificarne il meccanismo, dalla scorsa stagione Paolo Bonolis alterna i mesi conduzione con Gerry Scotti. Grandi protagonisti del gioco sono i concorrenti che, in fila indiana, uno dietro l’altro, sono chiamati a rispondere a varie domande di natura generale per arrivare ad aggiudicarsi il montepremi finale.



Il programma si avvale della presenza del fantomatico MiniMondo: figure quali lo Iettatore, la Supplente o la Bonas, che si avvicendano nel corso delle puntate, ponendo domande ai concorrenti. Con la presenza della coppia Bonolis-Scotti, i personaggi del MiniMondo e l’inossidabile presenza di Luca Laurenti, i prossimi appuntamenti con il game show di Canale 5 si prevedono ancor più surreali e divertenti … e dureranno anche 10 minuti in più!