5 agosto 2017 16:21 Paolo Bonolis, divertenti "siparietti" su Instagram con la moglie Il conduttore fatica ancora a capire lʼutilità di avere un profilo personale, mentre Sonia lo sprona a essere più "social"

Paolo Bonolis ha aperto il suo profilo Instagram ufficiale lo scorso 28 luglio, e ha condiviso alcuni video delle sue vacanze a Formentera in compagnia dei figli e della moglie Sonia. Il conduttore non è però molto convinto dell'utilità di avere un account, mentre la consorte lo sprona come può a essere più "social": ne nascono dei filmati con divertenti siparietti tra i due che hanno fatto decine di miglaia di visualizzazioni.

Come pensano gli utenti, dietro alla creazione del profilo ufficiale del conduttore c'è in realtà lo 'zampino' della moglie, che sta cercando di mettere al passo con i tempi il proprio marito. Sonia, che è molto attiva su Instagram, si occupa personalmente di realizzare i filmati che servono ai follower di Bonolis per tenersi aggiornati sulle attività quotidiane del conduttore.

In un video, Sonia filma Bonolis mentre sale sulla moto, ma il conduttore non apprezza ed esclama ironicamente: "Pensa che notizia!". Il siparietto prosegue: "Sto cercando di capire se mi conviene far vedere la strada o noi due", dice la moglie. E lui: "Ma non conviene farci i caz... nostri? Dai, sono anche le due di notte". Ma Sonia puntualizza: "Non sono le due di notte! E' quasi mezzanotte, sono le 11.40".

Sapendo che a voi interessa molto quello che faccio vi mando un altro video, fatto da mia moglie @soniabrugi, che anche quando non c'è ...c'è lo stesso. #sticazzi sempre come parere spassionato #buonaserata ###### così a casaccio Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis) in data: 3 Ago 2017 alle ore 11:27 PDT

Il conduttore fatica ancora a comprendere i meccanismi di Instagram, come un qualsiasi utente alle prime armi: "Ma tutti i giorni bisogna mandare un video?". Sonia gli spiega che non è obbligatorio, ma è buona norma aggiornare i propri fan su quanto sta facendo. Ma lui: "Essendo estate non faccio una mazza, e giacché non faccio una mazza perché non ne riparliamo a fine agosto?".

I follower non trattengono le risate anche in un altro filmato, dove Bonolis spiega che la voce che si sente fuori campo è "quella di mia moglie". Ma lei: "Ancora con 'mia moglie'! Ho un nome, mi chiamo Sonia". E Paolo: "Appunto, che è mia moglie".

E questa è l'ultima parte finalmente. Mia moglie @soniabrugi (mi ha insegnato che cos'è il tag) ha detto che è buona educazione salutarvi ogni tanto. E io vi saluto...ad ogni modo sapete sempre come esprimere il vostro disinteresse al riguardo #sticazzi Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis) in data: 31 Lug 2017 alle ore 11:37 PDT