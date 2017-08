Paolo Bonolis è social, anche lui ha ceduto a Instagram

Ventimila follower in meno di 24 ore sono un bell'inizio per Paolo Bonolis che ha ceduto a Instagram annunciando il suo ingresso con una clip ironica. In vacanza a Formentera insieme alla famiglia, il presentatore è stato letteralmente inondato di messaggi di benvenuto dai fan... tutti certi che in questa sua decisione ci sia lo zampino della moglie Sonia che spesso lo ha reso protagonista "a tradimento" dei suoi video social.