Paola Caruso, corteggiatrice sexy a "Uomini e Donne" spagnolo

In Spagna Paola Caruso sta diventando una vera e propria celebrità. La nostra ex naufraga infatti prima ha partecipato all'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi ("Supervivientes") e adesso ci riprova con "Uomini e Donne". A "Mujeres y Hombres y viceversa" sarà infatti una corteggiatrice tutta pepe. Sempre alla ricerca dell'amore. Un cosa è certa, non passerà inosservata.