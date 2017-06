Supervivientes, Paola Caruso: "Faccio sesso se mi portate una pizza"

Non solo pianti e litigi per Paola Caruso, concorrente dell'edizione iberica dell'Isola dei Famosi. Questa volta, infatti, la Bonas con una battuta ha dichiarato che sarebbe disposta a fare l'amore con l'ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez in cambio di una pizza formato gigante. La produzione del reality ha aperto il televoto sul piccante argomento e il 56% del pubblico ha votato perché i due condividano in intimità una Margherita bollente.