Isola dei famosi Spagna, Paola Caruso alle mani con una naufraga

Si fa sempre più ardua l'avventura di Paola Caruso a Supervivientes , l'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi. E' infatti arrivata ad uno scontro fisico con la naufraga Leticia Sabater . Con il gruppo i malumori non mancano, ma la Bonas può però contare sull'affetto del pubblico che al televoto ha preferito salvare lei e allontanare la concorrente spagnola. E presto dall'Italia arriverà un'amica speciale in suo soccorso: Simona Ventura .

Un post condiviso da Privado, No spam (@misfavoritostv) in data: 29 Mag 2017 alle ore 13:29 PDT

La presentatrice spagnola è stata declassata a "zombie", ruolo del reality in cui il concorrente ha il compito di infastidire i naufraghi ufficiali con furti e dispetti. Leticia è riuscita a rubare le scarpe alla Caruso, che però non l'ha presa bene e ha cercato di difenderle in tutti i modi.



La Bonas ha detto ai compagni di aver ricevuto un pugno durante la collutazione e si è poi sfogata lanciando all'indirizzo della Sabater anche minacce di morte: "Le scarpe non me le doveva prendere. La prendo a calci in cu**, le spacco la faccia nella roccia. B***da, la voglio ammazzare". Riuscirà la visita di Simona Ventura a riportare un po' di serenità sull'Isola dei Superviventes?