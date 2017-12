Paola Barale: "Voglio bene a Raz ma a Capodanno sarò con un altro"

Paola Barale non insegue il successo. In tv è pronta a tornarci solo con un bel progetto, intanto gira il mondo, nella nuova veste di "travel influencer" raccontando i viaggi sui social. Al settimanale " Chi " la showgirl 50enne racconta però di più, confessa che non le manca niente, "neanche l' amore ". "Natale l'ho passato con i miei, Capodanno invece in dolce compagnia ", spiega.

Paola parla del rapporto, ormai archiviato, con Raz Degan: "La gente ha sognato il nostro incontro ed è un bene, c'è voglia di amore e l'amore muove tutto. Ma tra noi è finita da tempo. Ci sarà un motivo se noi non stiamo più insieme? Ci sentiamo, certo. Ma tutto qui". La Barale affronta anche l'argomento maternità: "Oggi è un argomento chiuso. Forse avrei dovuto pensarci prima. Ma non l'ho coltivato come desiderio. Non ho rimpianti. Oggi dico no in modo fermo e deciso, ma in questa vita di passaggio non si può davvero calcolare nulla...".