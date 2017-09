Paola Barale cade e si sbuccia le ginocchia: "Tranquilli, sto bene"

"Sto benissimo". Paola Barale tranquillizza i fan dopo la caduta sulle zeppe che le ha procurato delle escoriazioni a entrambe le ginocchia . "Mi sono arrivati tanti messaggi dopo alcuni articoli, come la solito esagerati", spiega la conduttrice in un video postato su Instagram . E mostra le gambe mentre è in sella a uno scooter: "Se continuo così però mi farò male davvero", ironizza.

Sempre su Instagram la Barale aveva spiegato: "Sono caduta dalle mie scarpe abbastanza alte... parlavo con un amico che ad un certo punto si gira e non mi vede più, ma mi trova inginocchiata dolorante a terra.. mi rialzo a fatica con il suo aiuto e inizio a camminare come pinocchio. Naturalmente, il mio amico, cerca di non farlo, ma comincia a ridere e lo capisco vista la scena pietosa fortunatamente nulla di rotto, ma un male porcoooo. Non ci sono più le Barale di una volta".

Con tanto di foto che mostrava i cerotti alle ginocchia. Ma tutto è bene quel che finisce bene, come sottolinea Paola sui social.