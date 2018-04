Palermo, centri d’impiego: "Il lavoro dovete cercarlo voi su internet"

Trovare lavoro al Sud affidandosi ai centri per l’impiego sembra essere un'impresa ardua. Il servizio di Mattino Cinque, grazie a delle videocamere nascoste dell’inviato Francesco De Luca, riesce ad entrare in un ufficio in provincia di Palermo.



Il giornalista ha finto di doversi trasferire da Milano al capoluogo siciliano per amore e si è sentito dare risposte come “aspetti la manna che scende”, “se aspetta la chiamata nostra” o “non hai speranze”. Gli impiegati, ignari di essere ripresi, hanno spiegato che a loro non arrivano offerte da parte delle aziende e che il lavoro bisogna cercarselo da soli. E c’è chi, senza peli sulla lingua, ha consigliato a De Luca di starsene al Nord: “io vorrei che i miei figli andassero su e lei vuole scendere qui?”.