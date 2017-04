Ornella Muti e Naike a Verissimo: "Il nostro amore è intraducibile"

Se c'è un esempio di legame simbiotico e indistruttibile tra una madre e una figlia, quello è rappresentato perfettamente da Ornella Muti e Naike Rivelli, intervistate da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. La mamma, Ornella, splendida attrice che mantiene intatto il suo fascino con il passare degli anni, ha sempre avuto una vita amorosa intensa e prova a spiegare cosa prova quando sta con il suo attuale compagno, l'imprenditore francese Fabrice Kehervè: "Io sono innamorata del mio amore quando sto con lui. Non credo nel matrimonio, lo trovo una trappola. Non insegno nè dò consigli, però, ai miei figli, non posso e non sono un buon esempio". Allo stesso modo la figlia, Naike, racconta il suo ideale di amore: "L'ultima esperienza è stata devastante, ci credevo, ma non stavo bene con me stessa. Oggi, invece, mi voglio più bene e solo così spero di poter un giorno trovare una persona che me ne voglia altrettanto". La Rivelli svela anche come si cresce con il mito della bellezza della mamma: "Da piccola ero innamorata di mia mamma, ho imparato da lei ad apprezzare la bellezza femminile. Fino a dieci anni fa ero molto complessata, poi ho cominciato a sentirmi figa. Prima il paragone non c'era proprio per me".