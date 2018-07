Omar Sy sarà Arsenio Lupin in una serie tv

Su Twitter l'attore ha commentato: "Sono entusiasta di questo ruolo. Arsenio Lupin, personaggio iconico e carismatico, prenderà di nuovo vita in un adattamento moderno, unico nel suo genere".



La serie originale francese sarà disponibile su Netflix e sarà prodotta da Isabelle Degeorges della casa di produzione Gaumont Télévision, la stessa di "Narcos". Come detto si tratterà di una versione contemporanea, un po' come è successo allo Sherlock Holmes della Bbc.



IL PERSONAGGIO - Maurice Leblanc inventò il personaggio nel 1905 che fu protagonista di numerosi romanzi. Pare che lo scrittore si fosse ispirato a Marius Jacob, anarchico francese e ladro geniale, amante delle donne, del gioco, del lusso e del denaro, ma anche trasformista, capace di truccarsi e travestirsi. I suoi avversari sono l'ispettore Garimard della polizia francese e il detective inglese Herlock Sholmes, nome chiaramente ispirato allo Sherlock Holmes dei romanzi di Arthur Conan Doyle.