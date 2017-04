Da impenitente latin-lover a papà supersprint. Omar Sy si trasforma per la commedia francese " Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse " nelle sale italiane dal 20 aprile. Tgcom24 offre in esclusiva una scena del film che vede la star di "Quasi Amici" nei panni di Samuel, un uomo senza legami che stravolge completamente la sua vita quando una sua vecchia fiamma gli affida la figlia Gloria ( Gloria Colston ).

Inizialmente incapace di prendersene cura, Samuel impara giorno dopo giorno ad essere un buon padre. Otto anni dopo Samuel e Gloria sono inseparabili e felici della loro vita, ma il ritorno della madre cambierà di nuovo tutti gli equilibri.



"Famiglia all'improvviso" si ispira anche al cinema italiano, come spiega il regista Hugo Gélin: " Sono rimasto colpito dalla storia di quest'uomo che decide di dedicarsi completamente alla figlia. Mi ha ricordato film come La vita è bella di Roberto Benigni o La ricerca della felicità di Gabriele Muccino, che mettono meravigliosamente in scena coppie adulto/bambino. Inoltre ho pensato che con un padre improbabile, un amico generoso e una madre con la quale nessuno vuole avere a che fare, ce n'era abbastanza per raccontare una storia divertente e commovente".