Non assomiglia alla foto del passaporto: il Ken umano racconta il suo arresto a Berlino

Una disavventura incredibile quella vissuta da Rodrigo Alves. Il “Ken umano” più famoso del mondo, spesso ospite di trasmissione televisive italiane e che conta migliaia di follower sui social network, è stato fermato dalla polizia di Berlino dopo un normalissimo controllo. Unico problema: la foto sui documenti di Alves non corrisponde al suo viso e questo ha insospettito le forze dell’ordine della capitale tedesca. Ammanettato, ha passato tre ore in custodia, ma ora sta bene: “Sono appena arrivato a Londra, si è risolto tutto fortunatamente”. Poi una promessa proprio in diretta telefonica: “Barbara, domenica vengo da te col passaporto nuovo, sto andando ora a cambiare la foto per non rischiare più”.