Il Ken Umano da Venezia: “Presto un film sulla mia vita”

“Presto si farà un film della mia vita, e ci sarà anche Barbara D’Urso”. L’annuncio viene dal ‘Ken Umano’ Rodrigo Alves, ex gieffino italiano appena cacciato fuori dal Big Brother inglese (anche se lui sostiene di essersene andato volontariamente). “Ho appena firmato un contratto per fare questo film che sarà bellissimo - ha raccontato a Pomeriggio Cinque in diretta dal Festival di Venezia -. E ci sarai anche tu, Barbara, perché anche tu fai parte della mia vita”.



E se sul red carpet di Venezia il Ken Umano è stato circondato da fan e curiosi, nello studio di Pomeriggio Cinque le sue dichiarazioni hanno suscitato l’ilarità e il sarcasmo degli ospiti in studio. “Il film sarà tutto ambientato in sala operatoria”, ha detto il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti. “Ma cosa vai a fare a Venezia, a vedere i film dei tuoi amici?”, lo ha incalzato Karina Cascella, insistendo sull’inesistente carriera cinematografica del modello brasiliano. Più diplomatica Barbara D’Urso, che ha chiesto: “Dovrò recitare in italiano o in inglese?”.