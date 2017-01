Nina Dobrev pronta a tornare in "The Vampire Diaries"?

Le riprese degli ultimi episodi di "The Vampire Diaries 8" sono attualmente in corso e c'è chi spera che l'attrice sia sul set insieme agli altri protagonisti. Nina Dobrev non è infatti volata in India accanto al cast per la premiere del film della saga "xXx", che si tiene proprio in questi giorni. Come mai? E' già al lavoro per il ritorno di Elena? Sta girando proprio in questo periodo le sue scene? Attendiamo conferme ufficiali...