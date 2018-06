Niente divorzio per Bill Cosby: la moglie gli starà accanto nonostante le condanne per molestie

Bill Cosby smentisce le voci sempre più insistenti di un divorzio dalla moglie Camille. Siti e tabloid erano pronti a giurare che la donna aveva lasciato la loro casa di Philadelphia e invece il portavoce dell'attore ha prontamente replicato: "Non ci sono problemi nel matrimonio, neanche con i bambini". Insomma, la moglie gli starà accanto nonostante le condanne per molestie.

Radar Online riportava che Cosby viveva da solo nella sua villa e che Camille si era trasferita in una delle case della coppia con lo chef in Massachusetts. In una conversazione con "People", però, il rappresentante di Cosby Andrew Wyatt ha apostrofato la storia come "una ridicola pubblicazione, le accuse sono assolutamente false, è incredibile come la gente possa inventare qualsiasi cosa".