Bill Cosby condannato, la soddisfazione dei colleghi di Hollywood sui social

Sono tre i capi d’accusa per cui è stato ritenuto colpevole Cosby: violenza sessuale con mancanza di consenso, nei confronti di una persona non cosciente e dopo la somministrazione di droga. Per ognuno di questi capi d'accusa rischia 10 anni di carcere. E' probabile però che il giudice gli consentirà di scontare la pena simultaneamente.



Cosby, che oggi ha 80 anni, si è sempre proclamato innocente e ha sempre sostenuto che il rapporto con la Constand fosse consensuale. La donna invece ha sempre proclamato la tesi della violenza preceduta da somministrazione di droghe, una modalità usata dall'attore in molti altri casi. Almeno stando alle altre testimonianze portate nel processo. Sono state cinque in tutto le donne, tra cui l’ex modella Janice Dickinson, che hanno deposto in tribunale, raccontando il medesimo "piano": un cocktail insieme, sonniferi o droghe stordenti somministrate con l'inganno e le molestie senza che potessero ribellarsi a Cosby.



Diffusa la notizia, sono stati numerosi i volti noti del mondo dello spettacolo hollywoodiano a esprimere soddisfazione per la sentenza, specie su Twitter. Jessica Chastain ha twittato: "Solo perché sei ricco e potente non significa che il corpo di un'altra persona sia automaticamente disponibile per il sesso. Il consenso deve essere dato". Chelsea Handler polemicamente, si chiede "quanto tempo impiegherà Trump per annunciare che perdonerà Bill Cosby". E Rose McGowan ha detto duramente: "Cosby è colpevole. Mi dispiace se qualcuno ha creduto in una bugia. Le sue vittime possono ora avere giustizia. Grazie al giudice e alla giuria. Grazie alla società per essersi risvegliata".



Quest'ultimo tweet è stato anche retwittato da Asia Argento, fervente sostenitrice del movimento #MeToo. "Sono stata violentata nel 1997 e ci ho messo 21 anni per capire cosa mi fosse successo e per trovare il coraggio e la forza per parlarne in pubblico", aveva raccontato.