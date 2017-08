Nicola Savino: "Non solo Iene, da gennaio condurrò uno show nuovo"

A convincerlo a passare dalla Rai a Mediaset "sono stati l'editore Pier Silvio Berlusconi e il direttore di Italia 1 Laura Casarotto ", ma oltre che per la proposta economica Nicola Savino ha accettato la sfida soprattutto per "un brivido nuovo". Il conduttore si racconta a " Tv Sorrisi e Canzoni " tra ricordi ("quando facevo la pianta a Canale 5") e progetti: "Condurrò uno show nuovo da gennaio".

"Nel 1995 ho varcato per la prima volta i cancelli di Cologno Monzese - racconta Nicola - Mi ci portò Amadeus che conduceva Buona Domenica con Lorella Cuccarini, voleva farmi vedere uno studio televisivo. Ero quello che Cecchetto chiamava 'la pianta', sta ferma e intanto prende acqua luce e cresce...".

Savino ammette che lo attira "uscire dalla zona comfort" e rischiare con le prime serate: "Una sera a settimana sarò alle Iene a partire dall'autunno, se 20 anni fa mi avessero detto che sarei diventato il conduttore non ci avrei creduto, ero molto timido, oggi ho più consapevolezza. Da gennaio condurrò quattro puntate di un no show nuovo e molto impegnativo che stiamo preparando sin da ora: sarà uno show, come si dice in gergo, di genere".