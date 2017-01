Nicki Minaj presenterà gli Mtv Europe Music Awards

11:01 - Anno d'oro per Nicki Minaj, che dopo il successo del suo ultimo singolo "Anaconda" sarà la presentatrice dei prossimi MTV Europe Music Awards. Ad annunciarlo la diretta interessata via Instagram: "Sono emozionata nell'annunciare che non solo mi esibirò, ma avrò anche l'onore di essere la conduttrice quest'anno degli MTV Europe Music Awards Ahhh!!! La cerimonia si terrà a Glasgow, in Scozia, il 9 novembre".

Un grande onore per la prorompente rapper, che ha accolto la notizia sedendosi sul trono e posando vestita da sexy regina. D'altra parte la Minaj ha tutte le carte in regola per diventare la sovrana della musica.



Il video di "Anaconda", in cui scuote il suo generoso lato B, ha fatto impazzire il Web e nell'attesa di calcare il palco degli MTV Europe Music Award promette ai suoi ammiratori altri grandi "sorprese in arrivo".