Nicki Minaj, l'Anaconda si muove sinuosa tra sederi danzanti e doppi sensi

11:24 - Nuovo video per Nicki Minaj ma solito copione. Il singolo della popstar “Anaconda” è infatti accompagnato da una clip decisamente ad alto tasso erotico, dove, in una ambientazione esotica, a farla da padrone sono i sederi di Nicki e di un gruppo di ballerine, sballonzolanti davanti al naso dello spettatore dal primo all’ultimo minuto.

La copertina del singolo, con una immagine presa proprio dal set del video dove si vede la cantante con un tanga ultra striminzito, aveva già lasciato intendere quale sarebbe stato il tenore di questo nuovo lavoro. Ma Nicki difende a spada tratta quanto fatto.



"Il mio manager pensava fosse un po' troppo - ha detto lei - ma io gli ho spiegato che agli inizi della mia carriera ho fatto foto come quella e non voglio rinnegare nulla o perdere il senso di quella che sono. Uno dei miei modelli assoluti è Madonna è lei non ha mai smesso di spingersi oltre, di prendersi dei rischi".



Inutile dire che tra il testo esplicito e sequenze ricche di sottili metafore come banane tagliate a fette e spruzzi di panna montata addosso, il video si sia attirato le ironie di moltissimi, tanto tra gli utenti della Rete che tra i commentatori. Resta il fatto che in un paio di giorni ha raggiunto già 2 milioni di visualizzazioni. Chi glielo fa fare a Nicki di cambiare copione?