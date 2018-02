Nadia Rinaldi contro l’ex: “Vorrei che lui avesse un rapporto continuativo con nostra figlia”

Nadia Rinaldi, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2018, ospite a Pomeriggio Cinque, racconta la sua verità sull’ex marito, il pittore Francesco Toraldo. La donna, in Honduras, aveva parlato delle difficoltà legate al rapporto con l'ex. Ora Nadia replica alle accuse di Toraldo pubblicate sul giornale DiPiù: "Ho parlato con lui e abbiamo chiarito alcuni punti. Lui odia il mondo della tv, per questo non vuole partecipare a nessuna trasmissione – ha sottolineato l’attrice – quando ero in Honduras gli avevo chiesto di andare da nostra figlia a Roma ma non ha voluto". La donna ha spiegato che la bimba soffre a causa di questa assenza.



Ora la ex coppia ha deciso pertanto per amore della piccola Chicca di abbassare i toni e di pensare al futuro della bambina. Nadia Rinaldi ha poi sottolineato: "Gli ho chiesto di avere solo un rapporto continuativo con nostra figlia, se l’ho chiamato scemotto mi scuso".