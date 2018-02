Caso Monte, Henger contro Rinaldi: "Ha visto tutto, ora nega per paura"

Il caso Monte all' Isola dei famosi, con il "canna gate", tiene banco nel salotto di Barbara d'Urso a " Domenica Live ". Per la prima volta Eva Henger e Nadia Rinadi si confrontano in un acceso faccia a faccia. Le due hanno una posizione diversa. Per Eva la Rinadi ha "visto tutto ma nega per paura", mentre Nadia replica: "In passato il mio nome è già stato associato alla droga e ho combattuto molto, voglio restare fuori da questa storia".

"Se viene chiesto a Nadia se sono bugiarda sono sicura che non può dirlo", ha sempre detto Eva. Adesso è arrivato il momento della verità. "Avrei voluto trovarmi in un'altra situazione - sottolinea la Rinaldi - per me è un inferno, un inferno che ho pagato già 20 anni fa, ho dovuto ricostruire la mia carriera. Un inferno che ora riparte da quel 'c'era pure Nadia'... Eva dice di aver visto Monte che fumava marijuana, che la comprava in albergo... se hai visto tutto questo e io giuro sui miei figli di non aver visto nulla, io ci credo, ma non posso dire lo stesso. Non stavo dietro a Monte per vedere cosa fumava. Tu non sei bugiarda, ma non posso sostenerti in questa bufera. Ho visto che al contrario di noi, che fumavamo sigarette normali, Francesco usava il tabacco e le cartine, ma non posso dire che era marijuana".

Quindi interviene la Henger: "Io non ho detto che anche Nadia ha fumato, so che non vuoi associare il tuo nome a questa vicenda per il tuo passato, ma mi hai inviato un messaggio per dirmi che vuoi stare fuori da questa storia, che Monte ha fatto delle cavolate". Nadia evidenzia: "Non ho sentito l'odore della canna... ha fumato quello che gli pareva, a me non frega nulla... vai avanti per la tua strada e lasciami fuori da questa storia".