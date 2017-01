Miss Italia 2016, ecco le 40 finaliste dell'edizione che vuole esaltare la bellezza curvy

Il concorso di Miss Italia 2016 si avvia verso la finalissima, che si svolgerà dall'8 al 10 settembre a Jesolo . Dalle 210 ragazze iniziali si è passati alle 40 che si contenderanno lo scettro di più bella del nostro Paese. In queste edizione spazio alla bellezza "in carne", con tre concorrenti " curvy " (ovvero di taglia 44/46). E tra le aspiranti Miss anche una sopravvissuta al disastro della Costa Concordia.

La Campania è la regione più rappresentata, con 4 ragazze in gara. Seguono Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia, con 3. Le tre curvy arrivano da Liguria (Fabiana Pastorino), Campania (Paola Torrente) e Calabria (Gaia Parise).



Su 40 ragazze 27 sono diplomate e 3 laureate. Non mancano le mamme, per l'esattezza ce ne sono 2, Guendalina Bianchetti (che con i suoi 27 anni è anche la più grande di tutte) e Nadia Nefzi. La Nefzi merita un discorso a parte, essendo sopravvissuta al disastro della Concordia: non solo, ma all'epoca balzò alle cronache per aver salvato da una morte certa un'amica che era sulla nava con lei.