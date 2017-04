Mina torna in tv: canta la sigla della fiction "Sacrificio d'amore"

Mina torna in tv. Non si vedrà ma farà sentire la sua bellissima voce. L'inedito "Sacrificio d'amore" sarà infatti la sigla all'omonima fiction con Francesco Arca, Andrea Montovoli e Francesca Valtorta che Canale 5 manderà in onda nei prossimi mesi. "In televisione se ne sentirà circa un minuto - spiega il figlio Massimiliano Pani - è un tempo già piuttosto lungo". Il brano, musica di Pani e testo di Lele Cerri, prima uscirà come singolo e poi farà parte di un album.