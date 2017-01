Mike Bongiorno, tante personalità all'asta dei cimeli

Mike Bongiorno ha rivissuto nella seconda tornata d'asta dei suoi cimeli, tenutasi a Milano il 20 ottobre alla casa d'aste Il Ponte. Una serata di beneficenza organizzata dalla vedova Daniela, che visto Fabio Fazio battitore d'eccezione. All'evento hanno partecipato al telefono anche Walter Veltroni e Carlo Conti . In sala alcune personalità di Mediaset, colleghi come il "Signor No" Ludovico Peregrini e il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia.

La vedova di Mike Bongiorno, Daniela, ha svelato ricordi e aneddoti celati negli oggetti in vendita. Walter Veltroni ha ricordato l'amicizia che legava il conduttore televisivo a suo padre Vittorio, mentre Fabio Fazio e Carlo Conti hanno partecipato attivamente all'asta, contendendosi la statua di "Bat-Mike", poi acquistata per 4400 euro da Fazio. Conti si è invece aggiudicato una coppa d'alabastro e una statua del mito televisivo contribuendo così con 5400 euro alla raccolta fondi per la creazione di una piazza Allegria nel quartiere milanese di Gratosoglio.



Il sindaco del capoluogo lombardo, Giuliano Pisapia, che oggi inaugura via Mike Bongiorno nella centrale zona Porta Nuova, ha battuto qualcuno dei circa 200 lotti proposti.