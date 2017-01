8 settembre 2015 Mike Bongiorno, Milano gli dedica una via: "Protagonista della tv e del Paese" Il sindaco Pisapia ha annunciato l'intitolazione al presentatore di una nuova strada in zona Porta Nuova. "E' un doveroso omaggio" ha commentato Tweet google 0 Invia ad un amico

14:38 - Il Comune di Milano ha deciso di intitolare una via a Mike Bongiorno, il grande presentatore scomparso sei anni fa, l'8 settembre del 2009. Alla sua memoria sarà dedicata una nuova strada nella zona di Porta Nuova. "Mike Bongiorno ha sempre avuto Milano nel cuore, la città in cui ha vissuto per decenni e che nel 1987 lo ha insignito della massima benemerenza cittadina. Intitolargli una via è un doveroso omaggio", ha detto il sindaco Pisapia.

"Il primo giorno di trasmissioni della televisione italiana in video c'era Mike Bongiorno - afferma il Sindaco Pisapia -. Da quel momento Bongiorno ha accompagnato la nostra vita per oltre mezzo secolo, diventando un amico degli italiani, il compagno di mille serate. Elencare tutte le sue trasmissioni di successo è impossibile, ma certo ha rappresentato al meglio una televisione che, con ironia e allegria, contribuiva a unire il Paese".



"La vita di Mike Bongiorno è stata caratterizzata anche dalla partecipazione alla Resistenza come staffetta partigiana che gli costò – prosegue il Sindaco - una lunga detenzione a San Vittore e la deportazione nei campi di concentramento nazisti. Si salvò miracolosamente ma quella esperienza lo segnò profondamente".