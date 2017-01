Mike Bongiorno, i cimeli all'asta il 20 ottobre

Dalle tute da sci, agli innumerevoli riconoscimenti ricevuti durante la lunga carriera. Ci sono memorabilia di Mike Bongiorno e oggetti appartenuti al conduttore tv nell'asta di beneficenza che sarà battuta il prossimo martedì in due tranche: la prima, aperta a tutti, si svolgerà alle 16.00 e sarà dedicata a mobili e arredi. La seconda è prevista per le 21.00 e vedrà protagonisti diversi personaggi del mondo dello spettacolo che si improvviseranno banditori degli oggetti più caratteristici e personali di Mike Bongiorno.



I lotti all'asta saranno in esposizione dal 16 al 18 ottobre nella sede della Casa d'Aste Il Ponte, in via Pontaccio, 2, a Milano, mentre l'asta sarà preceduta, giovedì 15 ottobre, da un cocktail di presentazione.