Miguel Ferrer, addio alla star di "NCIS" e "Twin Peaks"

Figlio dell’attore José Ferrer e dell’attrice e cantante Rosemary Clooney, era stato anche tra i protagonisti della serie tv "Crossing Jordan". Aveva scoperto la malattia soltanto un anno fa e i produttori di NCIS avevano deciso di sostituire il personaggio, per permettere all'attore di curarsi. Al cinema è apparso in pellicole come "Hot Shots 2", "RoboCop", "Traffic", "Creatura degli abissi", "The Manchurian Candidate" e in "Fuoco Cammina Con Me", dove aveva ripreso il ruolo dell’Agente Albert Rosenfield della serie Tv di Lynch.