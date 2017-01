Mercedesz Henger, dopo l'Isola un'estate di mare e... scorci sexy

Tra un tuffo in piscina e una sessione di fitness all'aria aperta, Mercedesz su Instagram pubblica anche foto più maliziose e stuzzicanti. Sdraiata sul lettino o fasciata in un body che lascia libero il lato B, l'ex naufraga sfoggia con naturalezza le sue curve perfette, per la gioia dei suoi seguaci social.



Negli scatti è sempre sola o in compagnia degli amici ed è difficile credere che non ci sia nessun uomo nella sua vita. Alcune indiscrezioni la vorrebbero legata al cantante del Volo Gianluca Ginoble, altri con l'attore spagnolo e compagno di avventura Jonas Berami; mentre per altri ancora sarebbe in corso una frequentazione con Alessio Bernabei, ex componente dei Dear Jack. Ma Mercedesz si fa scivolare addosso il gossip e si gode la bella stagione tra amici e famiglia. Per l'amore c'è sempre tempo...