Melrose Place, Heather Locklear ricoverata dopo un incidente d'auto

Paura per Heather Locklear , indimenticabile Amanda della serie tv Melrose Place , che è stata ricoverata in seguito ad un incidente stradale . A quanto dichiarato da Tmz, la Locklear ha riportato ferite lievi e le sue condizioni non sono preoccupanti. Un portavoce del dipartimento della polizia di Thousand Oaks (città a nord di Los Angeles) ha fatto sapere che attrice è uscita di strada ed è finita in un fosso con la sua Porsche.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, ma la polizia ha escluso dalle cause alcol e droghe. A quanto pare, quindi, il percorso di riabilitazione sta funzionando. Dopo anni di eccessi a inizio anno la Locklear ha infatti deciso di chiudersi in rehab (si tratta della quinta volta) per affrontare le sue dipendenze. "Mi sento bene e sto facendo i primi passi per avere una vita migliore" aveva dichiarato "In questo momento sto lavorando su me stessa, per mettere ordine certi aspetti della mia vita".