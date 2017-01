"Melrose Place", in rehab la star Heather Locklear

Nuovo anno e nuova inizio in rehab per Heather Locklear, famosa per il ruolo della sensuale Amanda nella soap degli Anni Novanta " Melrose Place ". A quanto riporta " Radar Online " l'attrice ha deciso di farsi ricoverare in clinica per la quinta volta, per cercare di risolvere la dipendenza da alcol e droghe. "Mi sento bene e sto facendo i primi passi per avere una vita migliore" ha dichiarato.

"In questo momento sto lavorando su me stessa, per mettere ordine certi aspetti della mia vita e affrontare il 2017 nel mondo migliore" ha continuato la Locklear, che da anni sta cercando di disintossicarsi.



"Quando è arrivata, era ubriaca e sotto effetto di pillole. Piangeva e gridava, aveva bisogno di aiuto perché era fuori di sè" ha riferito una fonte del Cliffside Malibu Rehab Center a Radar Online "In questo momento è sotto effetto di alcol e ansiolitici. E' in una casa privata con altre due persone ed esce solo per farsi visitare dei medici".



Da anni la Locklear sta combattendo contro le dipendenze, ma non solo. Nel giugno del 2008 era stata infatti ricoverata per problemi di ansia e depressione. Era poi finita in clinica ancora nel 2010 e nel 2012 in seguito ad un mix di alcol e farmaci.