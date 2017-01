Melissa Satta a Verissimo: "Mio figlio vittima di razzismo"

Mamma da sei mesi del piccolo Maddox, Melissa Satta non ci sta a veder suo figlio bersagliato sui social da commenti a sfondo razzista per il colore "troppo chiaro" della sua pelle. Ospite di " Verissimo " - in onda su Canale 5 ogni sabato alle 16.15 - per la prima volta difende in tv il bebé: " Trovo agghiaccianti questi attacchi contro mio figlio. Bisogna avere più tatto quando si toccano argomenti così seri".

Melissa Satta e il calciatore ghanese Kevin Prince Boateng a maggio sono diventati genitori per la prima volta, ma sui social alcuni hanno iniziato ad attaccare il piccolo Maddox per il colore "troppo chiaro" della sua pelle. "Sia le persone che mi hanno attaccato sui social, che i giornalisti che hanno ripreso la notizia, dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e riflettere. Bisogna avere più tatto quando si toccano argomenti così seri".



Ormai tedesca d'adozione, la Satta fa notare che "in Germania non è uscito nulla di tutto ciò sui giornali. Forse, sono più abituati a vedere coppie miste". E a Silvia Toffanin che le chiede se pensa che la stampa italiana sia un po' razzista, la show girl dichiara: "Mi auguro di no ma, nel mio caso, ho subito un commento a sfondo razzista".



Infine, parlando delle nozze con Kevin Prince Boateng, la showgirl confida: "In realtà ci sono i presupposti ma, effettivamente, Kevin non mi ha ancora fatto una proposta di matrimonio. In ogni caso ne parliamo, non abbiamo ancora fissato una data ma potrebbe essere nel periodo estivo".