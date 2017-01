Melissa Satta, parrucchiere e feste milanesi

10:57 - Via gli abiti sportivi e i calzettoni, Melissa Satta è partita da Dusseldorf in Germania dove vive con il compagno Kevin Prince Boateng e il piccolo Maddox per prendersi una pausa fashion. Atterrata a Milano per gli impegni con la trasmissione Tiki Taka, la ex velina ne ha approfittato anche per concedersi un pomeriggio dal parrucchiere (il suo shatush oro fuso è all'ultimo grido) e una serata di festa con le amiche più care.

A Milano questa è una settimana speciale tra Vogue Fashion Night e Fashion Week e la Satta non poteva certo restare a guardare dalla Germania. E così eccola, puntuale in centro per la sua pettinatura e il suo new look. Nel salone di bellezza la ex velina si è fatta fare uno shatush oro fuso che oltre che a donarle molto è già diventata una moda da copiare.



Poi Melissa si è ritrovata con le amiche più care per una serata scintillante. L'occasione è stata il compleanno di una di loro. Nei selfie con la Satta anche altre ex veline Costanza Caracciolo, Giorgia Palmas, Maddalena Corvaglia. Insomma Melissa si è presa una pausa italiana decisamente fashion.