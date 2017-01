Melissa Satta, ultimo bikini perfetto

10:24 - E' ritornata in Germania Melissa Satta, ma ai suoi follower ha regalato un ultimo bikini davvero mozzafiato. Prima di volare a Dusseldorf, dove l'aspettava il suo Kevin Prince Boateng, l'ex velina si è concessa un ultimo bagno e qualche ora di sole per rendere la sua tintarella ancor più perfetta. Il risultato, a giudicare dalle foto social, è davvero esplosivo...

Il saluto dell'estate è immortalato in un tuffo, con una Melissa sorridente mentre mostra con uno slancio il suo fisico perfetto. Eccola poi in ammollo nelle acque limpide, con un bikini che accarezza le sue forme mettendo in risalto gli addominali scolpiti e il décolleté prosperoso... Ultime ore di sole e mare nella sua amata Sardegna e così, baciata dal sole, la Satta si regala qualche selfie in attesa della partenza.



In Germania, a Dusseldorf, c'è il suo Kevin ad aspettarla. Il giocatore dello Schalke 04, infatti, è rientrato già da qualche settimana per iniziare la preparazione atletica. Dopo i cinguettii d'amore social, i due si sono finalmente riabbracciati. La prima foto del Boa, ça va sans dire, è con il piccolo Maddox che, con le manine, tira dispettoso il pizzetto di papà. Melissa, invece, ha ripreso a fotografare i suoi outfit "da città"...Chissà se per rivederla in bikini si dovrà aspettare la prossima estate... Niente paura però, sui social le foto abbondano e sono tutte da guardare.