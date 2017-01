22 settembre 2014 Melissa Satta: "Le nozze? Solo pensieri" La ex velina e compagna di Kevin Prince Boateng è la mamma più sexy e affascinante alla Milano Fashion Week di BARBARA SONGIA Tweet google 0 Invia ad un amico

10:27 - Le nozze con Kevin Prince Boateng? “Per ora ci sono solo dei pensieri. Non abbiamo concretizzato nulla, ci stiamo pensando ma siamo talmente pieni di impegni...”. Melissa Satta è a Milano per la settimana della moda e come una prezzemolina salta da un evento all'altro cambiando look, ma restando sempre bellissima e stilosa. Il piccolo Maddox è rimasto in Germania con la nonna.

“Essere mamma è molto bello e super impegnativo. Ma con un po' di fatica si riesce a fare tutto” dice la ex velina che da lunedì scorso è sbarcata a Milano. Prima per la diretta con Tiki Taka lunedì sera, poi per il compleanno di un'amica, il restyling dal parrucchiere e poi via da una sfilata all'altra come ospite nei parterre.



Tgcom24 l'ha incontrata alla presentazione della nuova collezione di scarpe Le Silla. Arriva di corsa in versione sportiva, ma super griffata: una canottiera bianca dal giro manica molto ampio sotto il quale si intravede chiaramente il reggiseno rosso fuoco. Rosse sono anche le labbra e le unghie della Satta che si agita spostando i capelli da una parte all'altra del viso e mettendo in bella mostra gli anelli luccicanti. Jeans, scarpe basse e una valanga di charme.



“Alle nozze ci stiamo pensando ma non abbiamo ancora progettato nulla. Ci sono solo pensieri, ma siamo pieni di impegni e poi un bambino è molto impegnativo” dice Melissa. Maddox è rimasto a Dusseldorf con la nonna. “Mia mamma è sempre all'erta, la chiamo e arriva...” confessa la Satta che non vede l'ora di riabbracciare il suo piccolino.