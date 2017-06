Medjugorje, Brosio contro Cecchi Paone: "Il Papa ha parlato a titolo personale"

Fra Paolo Brosio e Alessandro Cecchi Paone non è mai corso buon sangue e le discussioni, durante gli anni, hanno riguardato soprattutto le posizioni di Brosio riguardo la religione. Era inevitabile che, dopo la messa in dubbio delle ultime apparizioni a Medjugorje da parte di Papa Francesco, i due si scontrassero ancora. "Il Papa ha parlato a titolo personale e non ex cathedra", ha affermato Brosio, noto per la sua devozione proprio alla Madonna di Medjugorje. Cecchi Paone lo ha incanzato più volte sull'argomento, mimando anche un'arrampicata sugli specchi durante l'intervento del collega: "Sei cattolico, non puoi mettere in dubbio le parole del Papa." In studio gli animi si sono scaldati velocemente... Guarda il video della lite.