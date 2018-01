Mauro Marin, il vincitore del Gf 10 lasciato dalla fidanzata incinta

Gioie e dolori per Mauro Marin , che sta per diventare papà ma è stato abbandonato dalla compagna incinta Jessica . Il vincitore della decima edizione del Grande Fratello ha infatti annunciato con un post su Facebook che la storia è finita "per divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna. Auguro una serena gravidanza e mi riservo di poter espletare i diritti e doveri genitoriali nelle sedi opportune".

La coppia poco prima di Natale aveva annunciato il lieto evento, ma adesso le loro strade si sono separate. Un abbandono sofferto per Mauro, che riserva alla sua ex fidanzata solo parole d'affetto. "Amo' mio grazie per tutto. Cresce e risplende in te il mio amore più grande. Sei e sarai la madre d mio figlio/@ sino a prova contraria. Provo a farmi forte per lui o per lei. Vorrò sempre e solo bene Addio o a presto splendida Jessy".