Ex gieffini, ecco che fine hanno fatto i concorrenti

Gli ex gieffini Filippo Nardi (Gf 2) e J onathan Kashanian (Gf 5) sono pronti a naufragare all'Isola dei Famosi , ma che ne è stato dei loro colleghi di reality? Alcuni hanno sfondato con successo nel mondo dello spettacolo come Luca Argentero , attore corteggiato dal grande schermo, mentre altri in questo ambiente hanno trovato l'amore come Flavio Montrucchio (sposato con l'ex velina Alessia Mancini).

Non per tutti sono rimasti accesi i riflettori. Lo sa bene la prima vincitrice, la bagnina Cristina Plevani, che dopo gli anni di popolarità ora fa la cassiera in un supermercato e difende con orgoglio la sua scelta sui social: "Sono Libera di essere una bagnina, una cassiera in un supermercato, la vincitrice di un reality e di essere altro quando me ne capiterà l'occasione". Anche la vincitrice della dodicesima edizione Sabrina Mbarek è tornata alla vita di sempre, così come Mauro Marin che dopo la vittoria nel 2010 ha ripreso a lavorare in salumeria.



Altri sono invece rimasti nell'ambiente dello spettacolo. Ilenia Pastorelli ha vinto un David di Donatello e continua con successo la sua carriera nel cinema. Laura Torrisi è diventata attrice e proprio sul set ha conosciuto Leonardo Pieraccioni, da cui ha avuto una figlia, la spumeggiante Serena Garritta (vincitrice della quarta edizione) continua a lavorare in tv come inviata e conduttrice, mentre Margherita Zanatta si divide radio e web.



Tommy Vee, dopo il reality, è tornato invece a fare il dj e produttore discografico, ma con un giro d'affari sicuramente più ampio. Anche Patrizia Griffini ha continuato a fare la parrucchiera, ma in ambienti Vip. Da anni, infatti, è una delle amiche più care di Belen e si gode felice la sua dolce vita milanese.