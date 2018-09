Mattino Cinque: Vittoria Di Flavio, ecco la nuova fiamma di Briatore

Mora, fisico statuario, bellissima. Questi i tratti di Vittoria Di Flavio, giovane abruzzese che lavora al Billionaire, il locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda. I due sarebbero stati paparazzati insieme in un locale di Milano e subito dopo sarebbero stati visti entrare in uno degli hotel più esclusivi della città. Sarebbe proprio la bella pescarese la nuova fiamma del manager, dopo la fine della storia con Taylor Mega. A mettere la parola fine a questa relazione è la stessa modella e influencer: “Io e Flavio ci siamo lasciati dopo diversi mesi, ma ora posso dirmi single”. E intanto Briatore, dopo l’esperienza con la biondissima Taylor, sembra essere tornato alla sua passione: le more. Tanto è vero che qualche malizioso ha già fatto notare la somiglianza tra Vittoria Di Flavio e la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci.