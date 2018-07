Primo scatto social di Flavio Briatore con Heidi Klum e la figlia Leni

Uno scatto in bianco e nero tra tante immagini a colori. E' quello che condivide sul profilo social Heidi Klum in un selfie con Flavio Briatore e Leni, la loro bambina nata nel 2004 a New York, quando la storia tra la modella e l'imprenditore era già al capolinea. Mai riconosciuta da Briatore, Leni è stata adottata dal cantante Seal, ai tempi compagno della Klum.

Quello di Briatore e della Klum è stato un amore travolgente ma breve, durato dal 2002 al 2004, anno in cui la loro separazione è avvenuta poco prima che nascesse la bambina, mai riconosciuta dall'imprenditore e cresciuta da Heidi e Seal. "Leni è la mia figlia naturale, ma noi tre abbiamo serenamente convenuto che aveva più senso che la adottasse lui, perché un bambino deve crescere in una famiglia. Però la frequento e io, Seal e Heidi abbiamo un rapporto eccezionale", aveva detto due anni fa l'imprenditore nel corso di un'intervista.



E ora, a distanza di anni, è proprio la Klum a condividere la prima foto di loro tre insieme in Sardegna e se il sorriso dei due genitori appare armonioso, anche lo sguardo di Leni sembra sereno. Insieme, madre e figlia, si godono qualche giorno di mare, poi volano in Germania per lo show dei Tokyo Hotel.