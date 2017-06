Mattino 5, Lory Del Santo e le follie dei ricchi per conquistarla

Da sempre abituata ad una vita eclatante e spesso sotto i riflettori, Lory Del Santo, creatrice della web-serie di successo "The Lady", racconta a Federica Panicucci e ai telespettatori di Mattino 5 le sue esperienze agli esordi della sua carriera, corteggiata dagli uomini pù ricchi e facoltosi all'epoca della sua gioventù: "All'inizio non avevo i soldi nemmeno per il biglietto del treno e quando conobbi alcuni di questi uomini così ricchi, sono rimasta sconvolta. Una volta, a Parigi - racconta la showgirl - uno per farmi il filo guidò come un pazzo la machina in contromano all' Arc De Triomphe, sfasciando tutti gli specchietti delle altre auto parcheggiate. Lo odiai e gli chiesi di farmi scendere. C'è chi è ricco ed abituato a vivere un certo tenore di vita, altri fanno gesti eclatanti solo per qualche clic in più e per esibizionismo. La ricchezza è un valore auspicabile per tutti, ma quando diventa un insulto per chi ha meno allora è detestabile".