Marco Della Noce: "Così l'auto era la mia camera da letto"

Dopo le polemiche, l'ex comico di Zelig Marco della Noce racconta a "Pomeriggio Cinque" come ha vissuto in un'auto. Come ha fatto a trasformarsi da attore famoso a uomo che non ha la possibilità di pagarsi una casa. "Questa è stata la mia postazione della notte, tiravo avanti il sedile e si formava la camera da letto, poi mi hanno bussato al finestrino e mi hanno pagato una notte in albergo. Così è finito l'incubo", spiega.