L'ex moglie di Della Noce: "E' finito sul lastrico per colpa sua"

Marco Della Noce "è finito sul lastrico esclusivamente a causa del suo stile di vita irresponsabile e non per la separazione". E' quanto afferma l'ex moglie del comico di Zelig ridottosi a dormire in auto per problemi economici . "Ha sperperato i suoi soldi in maniera irresponsabile, dal 2013 non contribuisce al mantenimento dei figli e ha evaso le tasse per diversi anni", ha aggiunto la donna per bocca del suo legale.

L'avvocato Andrea Natale ha accusato Della Noce di aver rilasciato "molte dichiarazioni che non corrispondono a verità" e ha ricordato che la separazione dalla moglie è avvenuta nel 2007. "Per oltre dodici anni ha avuto un'altra relazione affettiva, dalla quale è nata una terza figlia".



"L'attore - ha proseguito il legale della donna - ha sperperato quanto accumulato nei momenti più felici della propria carriera per ragioni che nulla hanno a che vedere con la separazione" e "anche nel momento in cui era all'apice della propria carriera, è sempre stato restio ad adempiere ai propri obblighi di mantenimento dei figli".



Da parte dell'ex consorte di Della Noce non esiste quindi "alcuna finalità demolitrice verso l'ex coniuge". La donna, a detta dell'avvocato, non ha promosso "nessuna iniziativa esecutiva che ha riguardato la partita Iva, ma piuttosto eventuali crediti da lui goduti verso terzi". "Peraltro ogni iniziativa si è rivelata vana per cui non si comprende come Della Noce possa affermare che il suo stato attuale dipenda dalle iniziative della mia assistita".