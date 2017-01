Marco Carta: "Vi racconto quel provino ad Amici che mi ha cambiato la vita"

"Ricevetti una chiamata circa una settimana prima del 20 Ottobre, era il 2007 - scrive Marco - Ricordo bene, presi una camera in un albergo, se così si può definire, avevo pochissimi soldi ma una grande voglia di realizzare tutti i miei sogni. Quella notte non ho dormito. Alle 4 circa mi alzai dal letto, il mio entusiasmo non mi permetteva di dormire. Mi preparai con calma e cura. L'appuntamento era fuori dalle mura di Cinecittà alle 8".



Carta era il primo della fila: "Dopo poco arrivarono tutti, eravamo 90. Vidi visi di ogni genere, persone impaurite, qualcuno sicuro di se, come sempre c'era qualcuno che si metteva da parte e non parlava, quello ero io, la mia ansia era davvero troppa. Incontrai per la prima volta i volti di chi ancora oggi esercita un peso reale nella mia esistenza, non lo potevo mica sapere, ma da li a poco la mia vita sarebbe definitivamente e radicalmente cambiata".



Quindi il prvino: "Arrivammo in studio, Maria non perse tempo e subito diede il via alla lunga, ma non troppo, lista dei fortunati talentuosi.. Chicco partii con una lista di nomi, cantanti, attori e ballerini, ma niente. Il mio nome non c'era, mi chiedevo: 'mi sarò fatto tutti questi mesi di provini per niente??' Mancano una manciata di nomi ed io non ci sono ancora, dissi: 'mamma ho paura'...Ad un certo punto ho sentito la sua voce (di Chicco) dire, l'ultimo sì è per un cantante: Marco (pausa per me infinita) Carta!!".



Il cantante ringranzia i fan: "Il fatto è solo uno, che sono qui dopo sette meravigliosi anni di voi, di noi, sono qui a dirvi grazie perché vedo e sento che credete in me. Sono volati ma io non dimentico assolutamente quello che ero, le mie origini, quel timido ragazzo testardo.. Non cambierò mai, vi giuro, avrei troppa paura.. Auguri a tutti noi! Con amore, impegno e dedizione".