Marcella Bella presenta "Una serata Bella… Per te, Bigazzi!"

Torna la serata-evento di Retequattro dedicata alla grande musica italiana. Martedi 14 giugno in prima serata è la volta di "Una serata Bella… Per te, Bigazzi!", dedicata alle canzoni dell’autore toscano che ha scritto evergreen come "Rose rosse", "Montagne verdi", "Lisa dagli occhi blu", "Ti amo" e "Gli uomini non cambiano". Immancabile la presenza di Marcella Bella. Alfonso Signorini presenta la one night only con la collaborazione di Rosita Celentano.