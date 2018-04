Maradona apre la terza puntata di "Amici"

Torna come ospite d’eccezione per il serale di Amici il grande Diego Armando Maradona. Il Pibe de oro entra insieme alla conduttrice accolto da un applauso scrosciante da parte del pubblico. Standing ovation per lui che sosterrà i ragazzi delle squadre bianche e blu durante l'intera la puntata del talent di Canale 5, dando loro consigli e rassicurazioni, cosa che fa in primis con Valentina. La ballerina della squadra bianca a causa di uno strappo muscolare ha rischiato di dover abbandonare il programma, ma fortunatamente dopo una serie di cure intensive può riprendere la gara.