Addio al ballerino e coreografo Marco Garofalo, una vita in tv dalla Carrà ad "Amici"

Nel programma Garofalo rimase per due edizioni consecutive, per poi essere richiamato lo scorso febbraio per uno stage speciale con i ballerini. Solo due mesi fa, in un post su Instagram, aveva pubblicato una foto con la scritta: "La più bella coreografia la sto facendo su me stesso e spero di finirla il più presto possibile!!!". Nella didascalia, invece, aveva aggiunto: "È dura, ma la devo finire come dico io". In un altro post, poi, l'emblematico "Sono stanco!!!!! Tanto."



Il suo percorso nella danza iniziò a fianco di Enzo Paolo Turchi. Dopo le esperienze in tv come ballerino, dalla fine degli Anni 80 inizia a lavorare come coreografo sempre sul piccolo schermo. La sua prima esperienza in questo ruolo è rappresentata dalla riedizione di "Lascia o raddoppia?" (1989).



Cura come coreografo oltre settecento balletti per programmi tra i quali "Buona Domenica", "Bellezze sulla neve", "Occhio allo specchio!", "Fantastica italiana", "Ciao Darwin", "Luna Park", "Re per una notte" e "L'eredità", collaborando con ballerini e showgirl come Lorella Cuccarini, Lorenza Mario, Mia Molinari, Fabrizio Mainini, Matilde Brandi, Heather Parisi, Laura Freddi, Natalia Estrada e Silvio Oddi.



"Oggi avrete una grande opportunità, lavorerete con uno dei più grandi coreografi della televisione italiana": era il messaggio con cui la produzione di "Amici" avvisava i ballerini della scuola dell'ultima edizione del talent, dell'incontro con Marco. "Avete parlato male de me!?" l'esordio scherzoso di Garofalo coi ragazzi, prima dell'inizo dello stage. Questa è stata anche la sua ultima apparizione televisiva prima della morte.



I funerali saranno celebrati venerdì 20 aprile, alle 14.30, presso la chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.