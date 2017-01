Malika Ayane ospite a "Fronte del palco"

15:15 - Malika Ayane sarà la protagonista della nuova puntata di "Fronte del palco", l'appuntamento musicale condotto da Simone Annicchiarico. Nell’auditorium di Radio Italia la cantante italiana presenterà il suo album “Naif” e si racconterà a tutto tondo, ripercorrendo la sua carriera e svelando segreti e curiosità inerenti al suo ultimo lavoro.

La speaker Manola Moslehi, in diretta dalla sua postazione radiofonica, rivolgerà all'artista le domande degli ascoltatori di Radio Italia.



In scaletta sia brani recenti che hits del passato: "Come foglie", "Briciole", "E se poi", "Cose che ho capito di me", "Medusa", "Tempesta", "Blu", "Tre cose", "Sogna", "Senza fare sul serio" e "Adesso e qui (nostalgico presente)".