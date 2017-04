Malena a "Pomeriggio 5": "So che sarà difficile trovare un compagno"

Reduce dall'esperienza come naufraga a "L'Isola dei Famosi", la porno diva Malena racconta a "Pomeriggio 5" di essere single e confessa: "So che sarà difficile trovare un compagno che accetti il mio lavoro". Incalzata dalle domende di Karina Cascella, spiega che all'estero chi fa il suo lavoro è tranquillamente sposato con figli, ma è consapevole che la mentalità italiana è molto differente e commenta: "Oltretutto, io non vorrei mai che il mio uomo facesse il mio stesso lavoro".